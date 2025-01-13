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Mersin'de PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Jandarma, eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakalayarak, adreslerdeki doküman ve dijital materyalleri incelemeye aldı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Silifke ilçelerindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel
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