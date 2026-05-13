Mersin'de biyodizel üretim tesisinde yangın; 1 ölü
Mersin'deki biyodizel tesisinde meydana gelen tank patlaması sonrası işçi Süleyman Güner'in 20 metre yükseklikten düşmesine neden olan anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.
PATLAMA ANI KEMARADA
Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde işçi Süleyman Güner'in (47) 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesine neden olan tanktaki patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tankın patlaması ve Güner'in savrularak düştüğü anlar yer aldı.
Haber: Soner AYDIN - Kamera: MERSİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı