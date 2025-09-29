Haberler

Mersin'de Paten Süren Zanlı, Dikim Atölyesine Ateş Açtı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kıyafetle yüzünü kapatan bir zanlının dikim atölyesine tabancayla ateş edip paten sürerek kaçması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Bahçelievler Mahallesi'nde dün bir apartmanın bodrum katındaki dikim atölyesine kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adres ve çevresinde inceleme yapan ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, yüzünü kıyafetle kapatan sırt çantalı şüphelinin, iş yerini kurşunladıktan sonra paten sürerek bölgeden uzaklaşması yer aldı.

