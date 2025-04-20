Mersin'de Paskalya Bayramı Kutlandı

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Mersin'deki kiliselerde ayin yapıldı.

Akdeniz ilçesindeki Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayini kilise pederi Coşkun Teymur yönetti.

Ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dua etti.

Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki ayini ise kilisenin pederi Royston Dsouza yönetti.

Işıklarla donatılan kilisedeki ayine katılanlar dua etti.