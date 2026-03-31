Mersin'de park halindeki 2 tırda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Toroslar ilçesinde park halindeki iki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tırlar kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde park halindeki 2 tırda çıkan yangın söndürüldü.

Yalınayak Mahallesi'ndeki garajda park halinde olan tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler yandaki tıra sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu 2 tırdaki yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle tırlar kullanılamaz hale gelirken, başka bir tırda da hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
