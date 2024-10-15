Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Park Halindeki Kamyonete Çarpan Cipte 4 Yaralı

Mersin'de Park Halindeki Kamyonete Çarpan Cipte 4 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mahmudiye Mahallesi'nde bir cipin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

MERSİN'de cipin park halinde kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği 33 ALJ 816 plakalı cip, Bahçeler Caddesi'nde park halindeki 33 TZ 676 plakalı kamyonete çarpıp devrildi. Kazada, cipteki 2'si kadın, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Mahmudiye Güvenlik 3-sayfa Mersin Güncel Yaşam Kaza

Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

Tartışma yaratan yasa teklifi geri çekildi! Kredi kartlarından kesinti yapılmayacak

 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

Ayşenur'un babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 15-16 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 15-16 Ekim Bergama, Urla, Güzelbahçeler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Enpara çöktü mü, neden giriş yapamıyorum? SON DAKİKA! Qnb Finansbank çöktü mü? Qnb Finansbank mobil neden girilmiyor, problem mi var 15 Ekim Salı! TBMM işçi alımı ne zaman, şartları ne? 2024 TBMM Kurası ne zaman? BAŞVURU linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Bağcılar, Maltepe, Kadıköy, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı mı, hangi illerde açıklanacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 15-16 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hamile kadın metrobüste doğum yaptı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) 16 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.