Tarsus ilçesinde park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilde 51 yaşındaki Hamit S'nin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çağlayan Caddesi'nde park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobildeki Hamit S'nin (51) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hamit S'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz