Mersin'de park halindeki kamyonet ve otomobil yandı

Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki bir kamyonet ve otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde park halindeki 33 BCJ 762 plakalı kamyonet ve 150 metre uzaklığındaki 07 ZL 280 plakalı otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlarda hasar oluştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiasına ilişkin araştırma başlattı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
