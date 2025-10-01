Mersin'de Otomobil Saldırısında 5 Gözaltı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde tartıştıkları kişilerin 2 otomobiline zarar vermeleri güvenlik kamerasınca görüntülenen şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

Eğriçam Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın ardından bazı zanlılar, tartıştıkları kişilerin park halindeki 2 otomobiline sopa ve demirle vurarak zarar verdi.

Çevreden aldıkları eşyalarla da araçlara saldıran grup, 3 kişiyi darbetti.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, şüphelilerden 5'ini gözaltına aldı.

Olaya karışan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin park halindeki 2 otomobile zarar vermesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.