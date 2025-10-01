Haberler

Mersin'de Otomobil Saldırısında 5 Gözaltı

Mersin'de Otomobil Saldırısında 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, tartışma sonrası iki otomobile zarar veren 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde tartıştıkları kişilerin 2 otomobiline zarar vermeleri güvenlik kamerasınca görüntülenen şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

Eğriçam Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın ardından bazı zanlılar, tartıştıkları kişilerin park halindeki 2 otomobiline sopa ve demirle vurarak zarar verdi.

Çevreden aldıkları eşyalarla da araçlara saldıran grup, 3 kişiyi darbetti.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, şüphelilerden 5'ini gözaltına aldı.

Olaya karışan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin park halindeki 2 otomobile zarar vermesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 dakikada dünyaları kazandılar! Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu

Galatasaray 90 dakikada dünyaları kazandı
Anne ve babaların doğum izni süreleri uzatılıyor

Hükümet düğmeye bastı! İzinler artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.