Mersin'de otomobilin motor kısmına sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin 40 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. Hafif yaralanan yavru, veteriner ekiplerine teslim edildi.
Barbaros Mahallesi'nde otomobilinden ses duyan Z.S, aracını kontrol ettiğinde motor kısmına köpek yavrusunun sıkıştığını fark etti.
Kendi imkanlarıyla köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan Z.S, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, 40 dakika süren çalışmanın ardından köpek yavrusunu bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.
Sol arka bacağında hafif yaralanma olduğu belirlenen köpek, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine teslim edildi.