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Mersin'de otomobil kurbanlık hayvan pazarına girdi: 8 yaralı, 20 hayvan telef oldu

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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir otomobilin kurbanlık hayvan pazarına girmesi sonucu 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Sürücü gözaltına alındı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kurbanlık hayvan pazarına girmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 AIR 310 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde seyrederken kontrolden çıkarak yol kenarındaki kurbanlık hayvan pazarına girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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