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Tarsus'ta Cip-Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Tarsus'ta Cip-Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Donuktaş Caddesi'nde B.D. yönetimindeki 01 BYD 47 plakalı otomobil ile M.Y. idaresindeki 33 BGA 302 plakalı cip çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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