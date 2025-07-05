Mersin'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir oto yıkamacıya düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hayatını kaybetti. Saldırıda bir kişi de yaralanırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde oto yıkamacıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 1 kişi de yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkamacıya gelen kimliği belirsiz şüpheliler silah ve av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, iş yeri sahibi Ali Çoban'ın (26) hayatını kaybettiğini, B.S'nin (34) de yaralandığını belirledi.

B.S, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Çoban'ın cesedi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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