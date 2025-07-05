Mersin'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, orman ve çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, orman ve çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü.
Pembecik Mahallesi Karadere mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 2 arazöz ve su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, orman ve çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel