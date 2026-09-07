Mersin'de otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen yargılanıyor

Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait merkezde otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "atipik otizm" tanısı bulunan 5 yaşındaki K.Y'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle 21 Nisan'da tutuklanan sanık S.P.C. ile çocuğun ailesi ve avukatlar katıldı.

Duruşmada söz verilen S.P.C, 4 aydır tutuklu olduğunu belirterek, şu iddialarda bulundu:

"Çocuğu ellerinden tutup kaldırmam şiddet olarak adlandırıldı. Söylendiği gibi kafası sıraya çarpmış olsaydı bir şişlik ya da iz olurdu. Olayın basına yansıması, dava konusunu kin ve düşmanlığa sevk ediyor. Tehlike altında olduğumu hissediyorum."

"Çocuğum sadece yaralanmamış bir de eziyet görmüş"

K.Y'nin annesi Sermin Y. ise sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

S.P.C'nin meslekten yasaklanmasını talep eden Sermin Y, şöyle konuştu:

"Bu yargılama sayesinde öğrendim ki savunmasız evladım, hayata kazandırmak amacıyla, güven duyarak teslim ettiğim kurumda periyodik, sistematik, insan onuruyla bağdaşmayan, fiziksel ve ruhsal yönden acı veren muamelelere maruz kalmış. Kulağı çekilmiş, başı masaya vurulmuş, tokatlanmış ve korkudan sindirilmiş. Çocuğum sadece yaralanmamış bir de eziyet görmüş."

Avukatları da dinleyen mahkeme hakimi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi'nde K.Y'ye şiddet uyguladığı öne sürülen S.P.C. tutuklanmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Önceki celsede hakim, çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığı tespiti bilirkişi raporunda yer alan sanığın isnat edilen suç vasfının değişme ihtimali dolayısıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Kaynak: AA