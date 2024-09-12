Mersin'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Büyükeceli Mahallesi'nde Mersin-Antalya kara yolunun yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 1 söndürme helikopteri, 3 arazöz ve 2 su tankı yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Büyükeceli Mahallesi'nde Mersin- Antalya kara yolunun yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 1 söndürme helikopteri, 3 arazöz ve 2 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.