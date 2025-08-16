Mersin'de Orman Yangınına Sebep Olan İşçiler Tutuklandı

Silifke ilçesinde çıkan orman yangının, bölgede kaynak yapan işçiler nedeniyle çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan 6 işçiden 4'ü tutuklandı.

YANGINA KAYNAK YAPAN İŞÇİLER NEDEN OLDU: 4 TUTUKLAMA

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan ve bugün kontrol altına alınan orman yangının çıkış nedenin ilk incelemede bölgede kaynak yapan işçilerin yol açtığı belirlendi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Orman yangınında 15 bin dönüm alanın ve 53 evin zarar gördüğü öğrenildi.

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
