Mersin'de Orman Yangınına Sebep Olan İşçiler Tutuklandı

YANGINA KAYNAK YAPAN İŞÇİLER NEDEN OLDU: 4 TUTUKLAMA

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan ve bugün kontrol altına alınan orman yangının çıkış nedenin ilk incelemede bölgede kaynak yapan işçilerin yol açtığı belirlendi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Orman yangınında 15 bin dönüm alanın ve 53 evin zarar gördüğü öğrenildi.

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin),