Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Zarar tespit işlemlerinin, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra başlayacağı açıklandı.

YANGIN KOTROL ALTINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
