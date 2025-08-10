Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Anamur ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Zarar tespit işlemlerinin, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra başlayacağı açıklandı.
YANGIN KOTROL ALTINDA
Mersin'in Anamur ilçesi Aşağı Kükür Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede zarar tespit işlemlerinin, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra başlatılacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel