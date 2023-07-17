Mersin'de Orman Yangını: 4 Mahallede 373 Ev Boşaltıldı

4 MAHALLEDE 373 EV BOŞALTILDI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesindeki orman yangını nedeniyle 51 hane ve 78 nüfustan oluşan Kavakoluğu Mahallesi, 85 hane ve 172 nüfustan oluşan Korucuk Mahallesi, 160 hane ve 278 nüfustan oluşan Çavuşlar Mahallesi ile 77 hane ve 109 nüfustan oluşan Tepe Mahallesi'nin jandarma ekipleri tarafindan tedbiren tahliye edildiğini, vatandaşlara Gülnar Anadolu Lisesi'nin pansiyonunu tahsis ettiklerini açıkladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vali Pehlivan, "Hava kararana kadar 10 helikopterin, hava karardiktan sonra gece görüşlü 3 helikopterin de söndürme çalışmalarına katıldığı, halihazırda devam etmekte olan yangına arazöz, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA'lardan oluşan 78 yangin söndürme aracı, 66 iş makinesi, 539 personel müdahale etmektedir" ifadesine yer verdi.