Mersin'deki orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü
Bozyazı ilçesindeki orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve kontrol altına alındı.
Tekmen Sarıağaç mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
5 arazöz, 2 su tankı, 1 su tırı ve 35 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında 3 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel