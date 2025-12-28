Haberler

Mersin'deki orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü

Güncelleme:
Bozyazı ilçesindeki orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve kontrol altına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangınında, 3 dekar alan zarar gördü.

Tekmen Sarıağaç mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

5 arazöz, 2 su tankı, 1 su tırı ve 35 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında 3 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
500

