Mersin'de Okul Servisi Sürücülerine Trafik Eğitimi Verildi

Güncelleme:
Silifke ilçesinde düzenlenen eğitimde 34 okul servisi sürücüsüne trafik kuralları ve mevzuat hakkında bilgi verildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekipleri, okul servislerinin sürücülerine eğitim verdi.

Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen eğitime 34 sürücü katıldı.

Programda polis ekipleri, sürücülere trafik kuralları, okul servis araçlarında bulunması gerekenler ve ilgili mevzuattaki son değişiklikler hakkında bilgi aktardı.

Eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
