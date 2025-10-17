Mersin'de Okul Servis Sürücülerine Eğitim Verildi
Bozyazı ilçesinde, polis ekipleri okul servislerinin sürücülerine trafik kuralları ve mevzuat değişiklikleri hakkında eğitim verdi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince okul servislerinin sürücülerine eğitim verildi.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince okul servis sürücülerine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında verilen eğitimde sürücülere trafik kuralları, okul servis araçlarında bulunması gerekenler ve ilgili mevzuattaki son değişiklikler hakkında bilgi aktarıldı.
