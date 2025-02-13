Mersin'de Okul Kantinlerine Zabıta Denetimi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, okul kantinlerinde hijyen ve ürün denetimi yaptı. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi ve hijyen kurallarına uygunluk incelendi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.
Belediyenin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumlarının kantinlerini inceledi.
Satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerine bakan ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel