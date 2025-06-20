Mersin'de Öğrencilerin Eserleriyle Çini Sergisi Açıldı

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Bozyazı Anadolu Lisesi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temalı çini sergisi öğrencilerin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Sergiyi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Bulut da ziyaret etti.

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki lisede öğrencilerin yaptığı eserlerden oluşan çini sergisi açıldı.

Bozyazı Anadolu Lisesi'nde açılan sergide, kursa katılan öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli teması çerçevesinde hazırladıkları çalışmalar sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Bulut da sergiyi ziyaret etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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