Mersin'de Öğrenciler İçin Kar Sürprizi
Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenmesi için bir okula 2 kamyon kar taşıyarak sürpriz yaptı. Minikler, bahçeye dökülen karla doyasıya oynadı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için bir okula 2 kamyon kar taşıdı.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in talimatıyla ilçe merkezinde öğrenciler için sürpriz hazırlandı.
Belediye ekipleri yüksek kesimlerden topladıkları karları 2 kamyona yükleyerek Mezitli Abdulkadir Perşembe Vakfı Anaokulunun bahçesine döktü.
Karı görünce büyük şaşkınlık yaşayan minikler, doyasıya kar topu oynadı, kardan adam yaptı.
Öğrenciler, kendilerine sürpriz yapan yetkililere teşekkür etti.