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Mersin'de Öğrenciler İçin Kar Sürprizi

Mersin'de Öğrenciler İçin Kar Sürprizi
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Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenmesi için bir okula 2 kamyon kar taşıyarak sürpriz yaptı. Minikler, bahçeye dökülen karla doyasıya oynadı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için bir okula 2 kamyon kar taşıdı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in talimatıyla ilçe merkezinde öğrenciler için sürpriz hazırlandı.

Belediye ekipleri yüksek kesimlerden topladıkları karları 2 kamyona yükleyerek Mezitli Abdulkadir Perşembe Vakfı Anaokulunun bahçesine döktü.

Karı görünce büyük şaşkınlık yaşayan minikler, doyasıya kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Öğrenciler, kendilerine sürpriz yapan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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