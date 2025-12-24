Mersin'de Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla düzenlenen ayinde Peder İspir Coşkun Teymur, birlik ve beraberlik mesajı vererek Hıristiyan vatandaşlarla dualar etti. Katılımcılar, mum yakıp ilahiler okudu ve birbirlerinin Noel'ini kutladı.
Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan kilisedeki ayini Peder İspir Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hıristiyan vatandaşlarla dua ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Kilisedeki ayin sonunda Hristiyan vatandaşlar, birbirlerinin Noel'ini kutladı.
