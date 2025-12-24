Haberler

Mersin'de Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla düzenlenen ayinde Peder İspir Coşkun Teymur, birlik ve beraberlik mesajı vererek Hıristiyan vatandaşlarla dualar etti. Katılımcılar, mum yakıp ilahiler okudu ve birbirlerinin Noel'ini kutladı.

MERSİN'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan kilisedeki ayini Peder İspir Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hıristiyan vatandaşlarla dua ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Kilisedeki ayin sonunda Hristiyan vatandaşlar, birbirlerinin Noel'ini kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Nijerya'da camiye bombalı saldırı: 7 ölü

Görüntüler korkunç! Camiyi kana buladılar
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmaya çalıştı

Kaldırıma yatıp çığlık attı, yardım girişimleri nafile kaldı