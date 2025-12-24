Haberler

Mersin'de Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

Güncelleme:
Mersin'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla düzenlenen ayin, Peder İspir Coşkun Teymur'un yönetiminde gerçekleştirildi. Hıristiyan vatandaşlar, dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan kilisedeki ayini Peder İspir Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hıristiyan vatandaşlarla dua ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Kilisedeki ayin sonunda Hristiyan vatandaşlar, birbirlerinin Noel'ini kutladı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
