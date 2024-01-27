Mersin'de Narenciye Paketleme Tesisi Yangını

MERSİN'de narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Tarsus- Mersin kara yolu Bağlarbaşı bölgesinde özel bir firmaya ait narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tesisin büyük bir bölümünü saran alevlere müdahale etti. Yanan plastik kasalar nedeniyle çevreyi kara duman kapladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.