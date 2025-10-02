Haberler

Mersin'de Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılmaz hale gelirken, ev sahibi Sadık Uysal komşularının yardımıyla kurtuldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saray Mahallesi'ndeki müstakil evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, evden yükselen alevlere müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Sadık Uysal'ın (65) yangın sırasında komşularının yardımıyla arka pencereden çıktığı ve yaralanmadan kurtulduğu belirlendi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
İsrail'in Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada

Baskın anı kamerada! İsrail askerleri 25 Türk'ü alıkoydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona ve PSG arasında erken final! Kazanan 90+1'de belli oldu

Barça ve PSG arasında erken final! Kazanan 90+1'de belli oldu
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.