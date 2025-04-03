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Mersin'de Motosikletle Koç Taşıyan Sürücü Dikkat Çekti

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, motosikletli bir sürücünün trafik akışında koç taşıması ilginç görüntüler oluşturdu. Sürücü, hayvanı kucağında taşıyarak, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda yaklaşık bir kilometre ilerledi.

Mersin'de ilginç görüntüler. Motosiklet üzerinde koç taşıdı

MERSİN - Mersin'de bir motosikletlinin akan trafikte koç taşıması dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün Erdemli ilçesinde trafiğin yoğun olduğu Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bir kişi, motosikletiyle koç taşıdı. Akan trafikte kucağına koyduğu hayvanı uzun süre bu şekilde götüren sürücünün o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bulvar üzerinde yaklaşık bir kilometre boyunca giden motosikletli daha sonra Tabiye Mahallesi'ne dönerek gözden kayboldu.

Mersin'de Motosikletle Koç Taşıyan Sürücü Dikkat Çekti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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