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Mersin'de Motosiklet Sürücüsüne 41 Bin TL Ceza

Mersin'de Motosiklet Sürücüsüne 41 Bin TL Ceza
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, motosikletini tehlikeli bir şekilde kullanan D.E.A.'ya toplamda 41 bin 326 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ön tekerleği kaldırarak seyahat ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma harekete geçti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde trafikte motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak giden D.E.A.'ya 41 bin 326 TL idari para cezası uygulandı.

Erdemli ilçesinin Kargıpınarı Mahallesi'nde, bir motosiklet sürücüsünün trafikte seyir halindeyken motosikletin ön tekerleğini yerden kesip arka tekerlek üzerinde ilerlediği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen jandarması, yaptığı çalışmalar sonucu hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücü D.E.A.'yı gözaltına aldı. Ehliyeti de olmadığı belirlenen D.E.A.'ya belgesiz araç kullanmak, kask takmamak, tehlikeli ve saygısız araç kullanmak suçlarından toplam 41 bin 326 TL idari para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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