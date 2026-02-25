Haberler

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Kerem öldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki Kerem Mavzer hayatını kaybetti. Motosikletin kamyonetle çarpışmasının ardından yaralanan Mavzer, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kerem Mavzer (19), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Kerem Mavzer yönetimindeki 33 BDC 846 plakalı motosiklet ile T.C.'nin kullandığı 66 FF 881 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Kerem Mavzer yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mavzer, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mavzer'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü T.C. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

