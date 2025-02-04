Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan otomobil sürücüsü, yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, M.A. (32) idaresindeki 34 BNM 279 plakalı otomobil, Ortaköy-Yapıntı Mahallesi kavşağında önce B.E'nin (20) kullandığı motosiklete, ardından trafoya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazanın ardından kaçan M.A, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel