Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

MERSİN'de karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.40 sıralarında merkez Toroslar ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan plaka ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı ve kazanın ardından devrilen motosikletin sürücüsünün metrelerce savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı