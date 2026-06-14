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Bozyazı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda plakaları öğrenilemeyen R.A. idaresindeki hafif ticari araç ile H.K'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan H.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
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