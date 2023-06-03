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Mersin'de Mobilya Atölyesinde Yangın: Dumandan Etkilenen 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'de Mobilya Atölyesinde Yangın: Dumandan Etkilenen 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncel Haberler

Mersin'in Silifke ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye götürüldü. Yangının yaklaşık 1,5 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındığı kaydedildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Mersin'in Silifke ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye götürüldü. Yangının yaklaşık 1,5 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındığı kaydedildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Güncel

Mersin Güncel Haberler

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