Haberler

Mersin'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı

Mersin'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüs uçuruma düşerek 1 kişinin durumu ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

A.A idaresindeki 46 K 5044 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Tömük Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler minibüsteki işçileri, iş makinelerinin de desteğiyle uçurumdan yukarı taşıyarak ambulanslara ulaştırdı.

Yaralılardan durumu ağır 1 kişi Mersin Şehir Hastanesine sevk edilirken, 12 yaralı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğündeki takıları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kendisi gibi ünlü olan halasını son yolculuğuna uğurladı
Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı

Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı