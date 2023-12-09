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Mersin'de Mevsimin İlk Karı Yağdı, Yörükler Göçe Başladı

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Mersin'de mevsimin ilk karı yağdı, toroslar beyaza büründü. Yörükler hayvanlarını aşağılara doğru götürmeye başlarken, kar yağmasıyla birlikte Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı arasında ulaşımı sağlayan yol ise trafiğe kapatıldı.

Mersin'de mevsimin ilk karı yağdı, Yörükler göçe başladı

Kar yağmasıyla birlikte Mersin Erdemli- Karaman Ayrancı arasında ulaşımı sağlayan yol ise trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri bölgede vatandaşları uyardı

MERSİN - Mersin'de mevsimin ilk karı yağdı, toroslar beyaza büründü. Yörükler hayvanlarını aşağılara doğru götürmeye başlarken, kar yağmasıyla birlikte Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı arasında ulaşımı sağlayan yol ise trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava etkisine Mersin de girdi. Kent ve ilçe merkezlerinde kuvvetli yağmur sabaha kadar sürdü. Erdemli ilçesine bağlı Toros Mahallesi sınırları başta olmak üzere bin 500 rakım üzerindeki bir çok bölge de kar etkisini gösterdi. Mevsimin ilk yağışı yoğun olunca kışın trafiğe kapalı tutulan Mersin Erdemli- Karaman Ayrancı karayolu trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri bir çok noktaya da uyarı levhası astı. Kar yağışının yoğun olduğu bölgede jandarma ekipleri ise vatandaşları yolun kapanmasıyla ilgili uyardı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan aileler de sürülerini aşağıya doğru götürmeye başladı.

Kar yağması ile birlikte bölgeye giden vatandaşlardan Mehmet Bulut," Mevsimin ilk karı yağdı. Bulunduğumuz yer Erdemli-Ayrancı yolu kapandı. Geçen yıla göre bu sene erken kar yağışı oldu" dedi.

Hayvanlarını kar yağışının olmadığı bölgeye götüren yörüklerden Fatma Balcıoğlu," Akşam biraz kar yağdı, şafaktan sonra biraz daha kar yağdı. Bizde kar yağınca aşağı doğru göçe başladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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