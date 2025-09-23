Mersin'de Metruk Evlerin Kontrollü Yıkımı Gerçekleştirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde tek katlı metruk evin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri metruk ve harabe durumdaki yapılarla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, Gündoğdu Mahallesi'nde sahiplerince yıllar önce terk edilen tek katlı metruk evin kontrollü yıkımı için çalışma başlattı.

İlk olarak çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, kepçe yardımıyla metruk evin yıkımını gerçekleştirdi.

Çevredeki yapılara zarar verilmemesi için büyük özen gösterilen çalışmada aşırı toz oluşumunu önlemek amacıyla arazöz desteğiyle yapıya su sıkıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, metruk yapılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Bu tür yapıların görsel kirlilikle kent estetiğini bozduğunu ifade eden Şener, şunları kaydetti:

"Metruk yerleri oyun alanı haline getiren küçük çocuklarımız için de büyük tehlikeler barındırıyor. Metruk yapılar, kimi zaman madde bağımlısı kişilerin mekanına dönüştüğü için mahalle sakini vatandaşlarımız huzursuz oluyor, toplumsal sıkıntılar yaşanabiliyor. Dolayısıyla gerek sahada görevli ekiplerimizin yaptığı tespitler, gerekse bina sahiplerinin veya muhtarlarımızın bizlere ulaşan talep ve şikayetleri üzerine, yasal prosedürleri tamamlanan terk edilmiş yapıların, belediyemiz encümeni kararıyla yıkım faaliyetleri aralıksız devam edecek."???????