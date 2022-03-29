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Mersin'de marketlere fiyat ve depo denetimi yapıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de marketlere fiyat ve depo denetimi yapıldı

Mersin'in Toroslar ilçesindeki marketlerde, fiyat ve stok ürün denetimi gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesindeki marketlerde, fiyat ve stok ürün denetimi gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, zincir ve yerel marketlerde denetim yapıldı.

Denetimlerde depolardaki ürünlerin durumu incelenerek, ayçiçeği yağı, şeker ve temizlik malzemelerinin fiyatları kontrol edildi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Hisarcık, Toroslar, Mersin, Tarım, Güncel, Haberler

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