Mersin'de Kökünden Sökülen Ağaç 3 Araçın Üzerine Devrildi

MERSİN'de kuvvetli yağmurun etkisiyle kökünden sökülen ağaç, seyir halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olayda kimsenin yara almadığı belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki ağaç, yağmurun etkisiyle kökünden söküldü. Devrilen ağaç, seyir halinde olan 33 M 1055 plakalı yolcu minibüsü, 33 AUH 517 plakalı kamyonet ve 33 BCY 104 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, minibüs ve otomobil zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bulvarı trafiğe kapattı. Kazada kimsenin yara almadığı belirtildi. Ekiplerin ağacı kaldırma çalışmaları devam ediyor.