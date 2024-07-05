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Mersin'de kötü koku gelen evden ceset çıktı

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde 64 yaşındaki İrfan Öztürk'ün cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Tozkoparan Mahallesi 212. Cadde'de 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki daireden kötü kokular yayılınca, diğer dairede oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EVDEN YAŞLI ADAMIN CESEDİ ÇIKTI

İtfaiyenin yardımıyla içeri giren ekipler, evde yalnız yaşayan İrfan Öztürk'ün cansız bedenini buldu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için Öztürk'ün cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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