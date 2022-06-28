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Mersin'de Köpek Eğitim Alanı oluşturuldu

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'de Köpek Eğitim Alanı oluşturuldu

Mersin'de Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Köpek Eğitim Alanı" kuruldu.

Mersin'de Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Köpek Eğitim Alanı" kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından sahiplenilmek istenen sokak köpekleri ile sahiplerine adaptasyon sürecini atlatabilmeleri için iletişim eğitimi almaları üzere "Köpek Eğitim Alanı" oluşturuldu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, talep üzerine eğitim alanının oluşturulduğunu belirterek, sahiplenmeyi teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Köpek eğitmeni Rasim Tekin de program sayesinde köpeklerin temel itaat eğitimi alacağını kaydetti.

AA / Burcu Kaya - Güncel

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