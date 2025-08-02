Mersin'de Kırsal Yollara Sathi Kaplama Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde tarımsal üretimi artırmak amacıyla kırsal mahallelerdeki yollarda sathi kaplama çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında 24 kilometrelik yol kaplama gerçekleştirildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kırsal mahallelerdeki yollarda sathi kaplama çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklaması göre, tarımsal üretimin yoğun olduğu kırsal bölgelerdeki yollar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince soğuk asfaltla kaplanıyor.

Bu kapsamda, Parmakkurdu, Esenli, Hebilli, Yeşilova, Puğkaracadağ, Bekirde ve Şakir Gülmen mahallelerinde 24 kilometrelik sathi kaplama yapıldı.

Ekipler, Iğdır Mahallesi'nde de yaklaşık 4 kilometrelik sathi kaplama gerçekleştirdi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Kediyi vahşice öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Onu can düşmanım gibi gördüm

'Cezve'yi işkence ederek öldüren cani kendini bakın nasıl savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu

Ezgi Mola'nın eski eşi işlettiği mekanda vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.