Haberler

Mersin'de Keman Sanatçısının Ölümüne Neden Olan Sürücü Hakkında Hapis Cezası İstendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücü için 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma ertelendi ve sanığın tutukluluğu devam ediyor.

Mersin'de otomobilin çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, tutuklu sürücünün "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), Akyol'un müşteki annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

Olay yerinde keşif yapıldığını anımsatan mahkeme başkanı, kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğunu belirtti.

İ.H.Ç, savunmasında, olayda kastının bulunmadığını ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, İ.H.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.