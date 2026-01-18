Haberler

Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişi kurtarıldı

Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 3 kişilik bir aile, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evdilek Yaylası'nda etkili olan kar ve buzlanma sonucu araçlarıyla yolda kalan aile, Erdemli Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir bölgeye ulaşmayı başardı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişilik aile, belediye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Evdilek Yaylası'nda giden aile, akşam saatlerinde eve dönmek isterken etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Erdemli Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin iş makinesiyle yolu açmasının ardından aile, güvenli bölgeye hareket etti.

Kaynak: AA / Güncel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı