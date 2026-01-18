Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişi kurtarıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 3 kişilik bir aile, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evdilek Yaylası'nda etkili olan kar ve buzlanma sonucu araçlarıyla yolda kalan aile, Erdemli Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir bölgeye ulaşmayı başardı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişilik aile, belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Evdilek Yaylası'nda giden aile, akşam saatlerinde eve dönmek isterken etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Erdemli Belediyesi ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin iş makinesiyle yolu açmasının ardından aile, güvenli bölgeye hareket etti.
Kaynak: AA / Güncel