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Mersin'de Kaldırıma Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Mersin'de Kaldırıma Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırıma çarparak ters döndü. Sürücü hafif yaralanarak ayakta tedavi edildi.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Barbaros Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 33 NSA 81 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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