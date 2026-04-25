Mersin'de kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin yakalanan koca tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan koca tutuklandı.

Kalınören Mahallesi'nde Cangül Ç'nin evinde ölü bulunmasına ilişkin Antalya'nın Aksu ilçesinde gözaltına alınan E.Ç, işlemlerinin ardından Anamur Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan E.Ç, "canavarca hisle eşe karşı nitelikli kasten öldürme" ve "eşe karşı nitelikli cinsel saldırı" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada yayın yasağı kararı alındı.

Kalınören Mahallesi'nde dün Cangül Ç. ve E.Ç'nin yaşadığı evden sesler geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirmişti. Eve giden polis ekibi, Cangül Ç'yi banyoda hareketsiz halde bulmuştu. 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunda kesici alet ve darp izleri olan kadının hayatını kaybettiğini belirlemiş, Cangül Ç'nin olayın ardından 33 ANJ 679 plakalı araçla evden ayrıldığı belirlenen kocası E.Ç, Antalya'nın Aksu ilçesinde gözaltına alınmıştı. Çiftin araçta bulunan 2 çocuğu koruma altına alınmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
