Bozyazı ilçesinde kaçak 15 bin 780 makaron ele geçirildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, kaçak sigara ticareti yapan bir iş yerinde 15 bin 780 makaron ve 21 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçak 15 bin 780 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.
Adreste 15 bin 780 makaron ve 21 elektronik sigara ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik