Haberler

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen 29 tarihi eser niteliğindeki obje ile birlikte dedektör ve kazı aletleri de incelenmek üzere alındı.

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mut ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alandaki incelemelerde 29 obje, 2 dedektör ve 3 kazı aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Sivil havacılıkta cezalar katlandı: Sigara içene 24 bin, lazer tutana 164 bin lira

Cezalar katlandı: Sigara içene 24 bin, lazer tutana 164 bin TL ceza
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Lemina'yı yıkan, taraftarı sevindiren gelişme
Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor