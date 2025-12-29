Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ele geçirildi
Mersin'in Mut ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen 29 tarihi eser niteliğindeki obje ile birlikte dedektör ve kazı aletleri de incelenmek üzere alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mut ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alandaki incelemelerde 29 obje, 2 dedektör ve 3 kazı aleti ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel